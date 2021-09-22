"Александрия" в меньшинстве победила "Таврию" в Кубке Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Марьяновке на Херсонщине, "Таврия" пропустила уже на 2 - й минуте, когда "Александрию" вывел вперед экс-футболист "Динамо" Сергей Рыбалка. На 24-й минуте преимущество клуба премьер-лиги увеличил Олег Кожушко.

На 33-й минуте "Таврия" оказалась в большинстве после удаления за повторное предупреждение Рыбаки, который заработал пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Андрей Барлад и вернул интригу в матче.

"Александрия" окончательно сняла вопрос о победителе лишь на 80-й минут, когда тоже получила право на пенальти, с которого забил Александр Демченко.

"Александрия" победила "Таврию" 3: 1 и вышла в 1/8 финала Кубка Украины.

Кубок Украины

1/16 финала

22 сентября

"Таврия" - "Александрия" 1: 3

Голы: Барлад, 34 (пен.) - Рыбалка, 2, Кожушко, 24 Демченко, 80 (пен.)

Удаление: Рыбалка, 33

21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" разгромил "Николаев".

В другом матче харьковский "Металлист" победил черниговскую "Десну".

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