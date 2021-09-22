"Александрия" в меньшинстве победила "Таврию" в Кубке Украины
В 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла в гостях "Таврию" со второй лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Марьяновке на Херсонщине, "Таврия" пропустила уже на 2 - й минуте, когда "Александрию" вывел вперед экс-футболист "Динамо" Сергей Рыбалка. На 24-й минуте преимущество клуба премьер-лиги увеличил Олег Кожушко.
На 33-й минуте "Таврия" оказалась в большинстве после удаления за повторное предупреждение Рыбаки, который заработал пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Андрей Барлад и вернул интригу в матче.
"Александрия" окончательно сняла вопрос о победителе лишь на 80-й минут, когда тоже получила право на пенальти, с которого забил Александр Демченко.
"Александрия" победила "Таврию" 3: 1 и вышла в 1/8 финала Кубка Украины.
Кубок Украины
1/16 финала
22 сентября
"Таврия" - "Александрия" 1: 3
Голы: Барлад, 34 (пен.) - Рыбалка, 2, Кожушко, 24 Демченко, 80 (пен.)
Удаление: Рыбалка, 33
- 21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" разгромил "Николаев".
- В другом матче харьковский "Металлист" победил черниговскую "Десну".
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