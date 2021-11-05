"Александрия" уверенно победила "Металлист 1925" в матче - открытии 14-го тура УПЛ
В матче - открытии 14-го тура УПЛ "Александрия" уверенно победила "Металлист 1925"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В домашнем матче "Александрия" победила "Металлист 1925" со счетом 2:0. Голами отличились Игорь Кирюханцев и Каспарс Дубра.
После матча - открытия 14-го тура "Александрия" набрала 23 балла и укрепилась на шестой позиции. "Металлист 1925" имеет 19 очков и делит седьмое-восьмое место с "Вересом".
Украинская Премьер-лига
14-й тур
5 ноября
"Александрия" - "Металлист 1925" 2:0
Голы : Кирюханцев, 33, Дубра, 73
- Напомним, 30 октября в 13-м туре УПЛ "Динамо" победило в гостях "Мариуполь".
- "Шахтер" разгромил "Десну" и остался на расстоянии в 3 очка от киевлян.
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