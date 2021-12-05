"Александрия" разгромила "Минай" в чемпионате Украины
В 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" на своем поле победила "Минай"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Александрию" на 27-й минуте вывел вперед Клаудио Спинелли. Еще в первом тайме преимущество хозяев поля увеличил Максим Третьяков.
До разгромного счета в конце матча довел Каспрас Дубра.
"Александрия" победила "Минай" 3:0, набрала 26 очков и вышла на шестое место. "Минай" с 10 пунктами опустился в зону вылета - на 15 позицию.
Чемпионат Украины
17-й тур
5 декабря
"Александрия" - "Минай" 3:0
Голы : Спинелли, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84
- Напомним, 3 декабря в стартовом матче 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Львов" со счетом 6:1.
- 4 декабря "Динамо" победило в Луцке "Верес" .
- Также в субботу "Ворскла" в меньшинстве сыграла вничью с "Рухом" во Львове.
- 5 декабря "Заря" одолела дома "Ингулец" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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