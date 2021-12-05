"Александрия" разгромила "Минай" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Александрию" на 27-й минуте вывел вперед Клаудио Спинелли. Еще в первом тайме преимущество хозяев поля увеличил Максим Третьяков.

До разгромного счета в конце матча довел Каспрас Дубра.

"Александрия" победила "Минай" 3:0, набрала 26 очков и вышла на шестое место. "Минай" с 10 пунктами опустился в зону вылета - на 15 позицию.

Чемпионат Украины

17-й тур

5 декабря

"Александрия" - "Минай" 3:0

Голы : Спинелли, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84

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