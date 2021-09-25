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Главная Спорт "Александрия" победила "Мариуполь" в УПЛ, результаты других матчей 9-го тура

"Александрия" победила "Мариуполь" в УПЛ, результаты других матчей 9-го тура

25 сентября, 2021 суббота
16:01
Спорт

В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила на своем поле "Мариуполь"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мариуполь" на 25-й минуте вывел вперед Стефан Спировски. "Александрия" сравняла счет на 35-й минуте - пенальти реализовал Максим Третьяков. Победу хозяевам на 86-й минуте принес Олег Кожушко.

"Александрия" победила "Мариуполь" 2:1, набрала 17 очков и вышла на четвертое место. "Мариуполь" с 4 пунктами остался 15-м.

Чемпионат Украины

9-й тур

25 сентября

"Александрия" - "Мариуполь" 2:1

Голы: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спировски, 25

24 сентября

"Колос" - "Ворскла" 0:1

Гол: А. Тиль, 36

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Александрия
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