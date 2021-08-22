"Александрия" победила "Колос" в УПЛ
В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила "Колос"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче был забит лишь один гол. На 51-й минуте защитник Владислав Бабогло открыл счет во встрече и принес "Александрии" победу на выезде.
"Александрия" поднялась на шестую позицию и имеет 10 очков. У "Десны", которая возглавляет таблицу, 12 баллов, но 1 матч в запасе. "Колос" идет девятым и отстает от "Александрии" на 5 очков.
Украинская Премьер-лига
5-й тур
"Колос" - "Александрия" 0:1
Гол: Бабогло, 51
- 20 августа в первом матче 5-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" победила харьковский "Металлист 1925".
- 21 августа донецкий "Шахтер" крупно победил одесский "Черноморец" в чемпионате Украины по футболу.
- 22 августа в другом матче 5-го тура луганская "Заря" победила "Мариуполь"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное