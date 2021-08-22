"Александрия" победила "Колос" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В матче был забит лишь один гол. На 51-й минуте защитник Владислав Бабогло открыл счет во встрече и принес "Александрии" победу на выезде.



"Александрия" поднялась на шестую позицию и имеет 10 очков. У "Десны", которая возглавляет таблицу, 12 баллов, но 1 матч в запасе. "Колос" идет девятым и отстает от "Александрии" на 5 очков.



Украинская Премьер-лига



5-й тур

22 августаБабогло, 51

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