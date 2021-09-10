"Александрия" победила "Ингулец" в стартовом матче 7-го тура УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матчем "Александрия" - "Ингулец" стартовал седьмой тур УПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0. Победный мяч на 53-й минуте забил Сергей Гринь.

Украинская Премьер-лига



7-й тур

10 сентября

"Александрия" - "Ингулец" 1:0



Гол: Гринь, 53

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