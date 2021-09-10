"Александрия" победила "Ингулец" в стартовом матче 7-го тура УПЛ
В стартовом матче 7-го тура УПЛ "Александрия" победила "Ингулец"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матчем "Александрия" - "Ингулец" стартовал седьмой тур УПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0. Победный мяч на 53-й минуте забил Сергей Гринь.
Украинская Премьер-лига
7-й тур
10 сентября
"Александрия" - "Ингулец" 1:0
Гол: Гринь, 53
- Напомним, 28 августа "Ингулец" победил на своем поле "Мариуполь" - 3:0.
- В субботу, в 6-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" переиграл "Металлист 1925" .
- Между тем, "Динамо" разгромило "Колос" со счетом 7:0 и вернуло себе единоличное лидерство.
- 29 августа "Верес" неожиданно одолел в гостях "Десну" - 4:0.
- Также в воскресенье "Шахтер" не смог переиграть в гостях "Минай" .
- Кроме этого, в 6-м туре "Заря" в Запорожье нанесла поражение "Ворскле" .
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