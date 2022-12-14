"Александрия" объявила об увольнении главного тренера
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура покинул клуб из Кировоградской области
Об этом сообщает официальный сайт "Александрии".
"Мы благодарны Юрию Владимировичу за плодотворную работу в нашем клубе в очень непростое для всей страны время. Благодаря вам футбольный мир Украины снова заговорил о высоком уровне игры "Александрии", выделяя наши бойцовские качества и креативность на футбольном поле. Желаем вам успехов в дальнейшем каре новых побед и достижений, интересных проектов", - пишет пресс-служба "Александрии".
Юрий Гура возглавил "Александрию" в начале сезона 2021/2022. Под его руководством команда одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и 9 проиграла.
В настоящее время "Александрия" занимает пятую позицию в турнирной таблице УПЛ.
Главным претендентом на должность в "Александрии" является Руслан Ротань.
- В среду, 7 декабря, был сыгран последний матч чемпионата Украины по футболу перед зимним перерывом.
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