"Александрия" не смогла переиграть "Верес" в УПЛ, результаты других матчей 10-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Луцке, где проводит свои домашние матчи команда из Ривне, была зафиксирована нулевая ничья.

"Александрия" набрала 18 очков и занимает пятое место. "Верес" с 12 пунктами - восьмой.

Чемпионат Украины

10-й тур

3 октября

"Верес" - "Александрия" 0:0

2 октября

"Колос" - "Черноморец" 2:1

Голы: Лысенко, 15 Реннан, 58 - Смирный, 29

"Львов" - "Днепр-1" 0:1

Гол: Довбик, 2

"Ворскла" - "Ингулец" 3:0

Голы: Рангель, 66, Оливье Тиль, 77, 84

1 октября

"Мариуполь" - "Рух" 0:2

Голы: Таллес, 25 Климчук, 37

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