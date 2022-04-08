Александр за неделю войны потерял 10 кг - жена Усика о форме боксера

Об этом сообщает PravdaTUT Lviv в YouTube.



"Александр за неделю войны потерял 10 кг. Он был в таком ужасе, в таком шоке, его так разрывало... Он видел, что я делаю. Я говорю: "Саш, пожалуйста, просят люди, надо говорить, как-то поддерживать". Но ему очень тяжело. Он сначала переварил это внутри. Ну, во-первых, скажем честно, в такой ситуации мы никогда не были. И никто не был, пожалуй. Все наше поколение... Никогда мы такого и представить не могли. И здесь такое, шок. Сейчас он понимает, насколько для него важен, допустим, даже ближайший бой. Для него каждый бой важен, но сейчас, когда в твоей стране льется кровь, Украину хочется славить, гордиться", – сказала Екатерина Усик.

После начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года боксер заявил, что РФ развязала войну против украинского народа и вступила в ряды терробороны.

В конце концов Усик решил покинуть Украину и уехал в Чехию, где начал подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа.

Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.





Напомним, 25 марта Усик заявил, что проведет бой против Джошуа .

5 апреля оккупационные власти Крыма решили лишить украинского боксера Александра Усика отличия "За верность долгу".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb