Александр Усик выделил $50 тыс. на генераторы для больниц
На официальной странице глобальной инициативы по поддержке Украины сообщили, что профессиональный боксер Александр Усик выделил $50 тыс. на генераторы для украинских больниц
Об этом информируют на странице United24 в телеграмме.
"Александр Усик жертвует 50 000 долларов на генераторы", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что приобретенные генераторы отправят больницам Украины.
"Вместе с другими посольствами UNITED24 Александр продолжает собирать средства, чтобы помочь героическим украинским медикам, спасающим жизнь при свете фонариков. Спасибо, чемпион!" – добавили на странице глобальной инициативы.
- Напомним, платформа UNITED24 начала сотрудничать с официальным импортером BMW в Украину.
- Лимитированную коллекцию колонок установили в магазинах бренда в Европе с призывом поддерживать Украину и донатить через UNITED24.
- Spotify переименовал плейлист Music of Ukraine в UNITED24 : Music For Ukraine. В него войдут новые песни. Также платформа создает новый способ поддержки Украины.
- В рамках проекта "24 000 друзей Украины" благотворители из разных стран могут оформить ежемесячную подписку на UNITED24 за 24 доллара.
- 5 сентября сообщалось, что к благотворительной платформе United24 присоединились послы из 110 стран мира, которые собрали почти $200 млн.
- 18 октября произошло очередное расширение платформы United24, к которой присоединился известный боксер Александр Усик. Также послами являются Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Гэмилл.
- 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Александром Усиком, Андреем Шевченко и другими послами фандрейзинговой платформы United24. Усик рассказал о мероприятии в Лос-Анджелесе, во время которого гранитный отпечаток его боксерской перчатки был продан на благотворительном аукционе за $100 тыс. После этого неизвестный покупатель попросил подарить ее Зеленскому.
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