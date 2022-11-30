Александр Усик выделил $50 тыс. на генераторы для больниц

Об этом информируют на странице United24 в телеграмме.

"Александр Усик жертвует 50 000 долларов на генераторы", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что приобретенные генераторы отправят больницам Украины.

"Вместе с другими посольствами UNITED24 Александр продолжает собирать средства, чтобы помочь героическим украинским медикам, спасающим жизнь при свете фонариков. Спасибо, чемпион!" – добавили на странице глобальной инициативы.

Присоединиться к сбору.

Напомним, платформа UNITED24 начала сотрудничать с официальным импортером BMW в Украину.

Лимитированную коллекцию колонок установили в магазинах бренда в Европе с призывом поддерживать Украину и донатить через UNITED24.

Spotify переименовал плейлист Music of Ukraine в UNITED24 : Music For Ukraine. В него войдут новые песни. Также платформа создает новый способ поддержки Украины.

В рамках проекта "24 000 друзей Украины" благотворители из разных стран могут оформить ежемесячную подписку на UNITED24 за 24 доллара.

5 сентября сообщалось, что к благотворительной платформе United24 присоединились послы из 110 стран мира, которые собрали почти $200 млн.

18 октября произошло очередное расширение платформы United24, к которой присоединился известный боксер Александр Усик. Также послами являются Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Гэмилл.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Александром Усиком, Андреем Шевченко и другими послами фандрейзинговой платформы United24. Усик рассказал о мероприятии в Лос-Анджелесе, во время которого гранитный отпечаток его боксерской перчатки был продан на благотворительном аукционе за $100 тыс. После этого неизвестный покупатель попросил подарить ее Зеленскому.

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