Об этом пишет на своей facebook-странице Александр Турчинов.

253-й день полномасштабного вторжения России в Украину, День ракетных войск и артиллерии.

После подписания Будапештского меморандума в 1994 году Украина, которую лишили ядерного потенциала, отдала РФ (гаранту своей безопасности) не только ядерные боеголовки, но и их носители – стратегические бомбардировщики и ракеты, которые сегодня можно было бы успешно использовать для защиты нашей страны.

В феврале 2014 года, когда Янукович сбежал из Украины, оказалось, что в нашей армии для боевого применения есть только старые ОТРК "Точка-У", точность которых была продемонстрирована во время учений 2000 года, когда ракета, выпущенная на полигоне, разрушила подъезд в доме в Броварах.

Ракет РСЗО "Смерч" тогда осталось всего на несколько недель активных боевых действий. Все наши стратегические партнеры опускали глаза в землю, выражая "глубокую обеспокоенность" действиями Кремля, отказываясь предоставлять нам не только оружие и технику, но и даже средства защиты, чтобы "не провоцировать Путина".

В этих сложных драматических условиях восстановление ракетного щита страны мы определили одним из главных приоритетов.

В кратчайшие сроки было создано уникальное ракетное оружие, запущено производство снарядов и мин, отработана технология производства САУ натовского 155-го калибра. Список уникальных разработок, финансирование которых остановилось или уменьшилось после 2019 года, можно продолжать долго. Только полномасштабное вторжение в феврале 2022 г. возобновило отношение к Вооруженным силам и оборонным программам как к главному приоритету страны.

Наши ракеты надежно и точно уничтожают вражеские танки и другую бронированную технику, уничтожают вражеские объекты и укрытия, отправляют на дно русские флагманы. Наш потенциал и приобретенный боевой опыт позволяет создавать ракетно-артиллерийское оружие, не уступающее лучшим мировым стандартам. Мужество и профессионализм украинских воинов и эффективное оружие – гарантия победы!

С праздником, наши ракетчики и артиллеристы. В современной войне без вас невозможно победить агрессора. Пусть Господь хранит вас, ваши семьи и нашу Украину. Слава Украине!

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