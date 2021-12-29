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Александр Турчинов о сегодняшних обысках у представителей "Европейской Солидарности": это приближает конец "зеленой власти"

29 декабря, 2021 среда
16:30
Общество Александр Турчинов

Чтобы отвлечь внимание украинцев от позорных провалов и опасных кризисов в экономике, энергетике и безопасности, от остановки предприятий, веерных отключений и роста тарифов, по указанию Зеленского силовики устроили террор и репрессии против лидера и представителей крупнейшей оппозиционной партии "Европейская Солидарность"

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба партии Александр Турчинов.

Он сообщил, что сегодня в 7 утра силовики провели обыски у первого помощника Петра Порошенко, дипломата, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Юрия Онищенко, народного депутата восьмого созыва Сергея Березенко и других представителей ЕС. Турчинов убежден, что власти таким образом пытаются отвлечь внимание общества "от своей провальной политики и от стремительного падения рейтингов". Он, в частности, отметил, что по последним опросам Центра Разумкова и Деминицитив Петр Порошенко уже опережает Владимира Зеленского во втором туре выборов президента.

"Сегодня в 7 часов утра состоялись обыски у представителей нашей партии. В частности обыскивали дом помощника президента, Чрезвычайно и Полномочного Посла Юрия Онищенко, который имеет 25 лет дипломатического стажа, отданно работал на свою страну. Также обыскивали экс-депутата Сергея Березенко, и других , – сообщил Турчинов.

"Они искали документы, связанные с углем 2014 года. Безусловно, они ничего не нашли и не могли найти. Но цель таких обысков - это не сбор какой-то доказательной базы. Цель этих обысков - демонстративный террор, устрашение и демонстративное унижение. Представьте себе - у семей маленькие дети. В 7 часов утра врываются в ваш дом люди, которые сами не знают, что хотят найти. Это безусловно не создает радостное настроение перед новогодними праздниками", - подчеркнул Турчинов.

Соглава фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко также отметила, что в регионах есть случаи давления на партийцев и членов их семей. По ее словам, неизвестные звонили по телефону матери народной депутатки Софии Федины с требованием не участвовать в протесте против политических репрессий возле резиденции "Синегора" в Гуте.

"Мы каждый день получаем очень серьезные сигналы о давлении из регионов на наших членов команды. В частности, маме Софии Федины, депутата Верховной Рады из нашей фракции, которую, кстати, Зеленский смертельно боится, звонили неизвестные доброжелатели с требованием, чтобы София не участвовала в пикетах возле Гуты. Мы знаем, что есть негласные сигналы, общение со всеми львовскими нашими коллегами, посмевшие заявить свое сопротивление политическим репрессиям против Петра Порошенко", - подчеркнула Геращенко.

"Мы также знаем, что и дальше будут продолжаться провокации против "Европейской Солидарности". Зеленский ставит перед силовиками задачу – не бороться с российской агрессией, а бороться с главной оппозиционной силой – "Европейской Солидарностью" и ее лидером Петром Порошенко, которые по всем рейтингам выходят на лидирующие позиции", - напомнил Турчинов.

"Вы поищите в своих офисах – и в Офисе президента, и в офисе Кабинета министров документы, связанные с углем, которые действительно могут заинтересовать правоохранительные органы – если не сейчас, то в ближайшем будущем. Документы, связанные с завозом на 3 миллиарды долларов российского угля, а также уголь с оккупированных территорий. И с коррупционной схемой завоза электроэнергии из Беларуси через посредников, средства от которых идут именно к высшему руководству страны. Вот это действительно интересно. И это действительно - преступление", - обратился Турчинов к Зеленскому и Шмыгалю.

"Европейская Солидарность" на все провокации, запугивания, попытки фальсификации новых уголовных дел продолжает свою деятельность спокойно и уверенно. Все эти провокации только приближают нашу победу и позорный конец "зеленой власти". Можете убедиться в этом, изучив историю Виктора Януковича, который пользовался такими грязными схемами и средствами борьбы с политическими оппонентами", - резюмировал Александр Турчинов.

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