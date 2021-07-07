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Александр Турчинов о деле "Кузни на Рыбальском": это расправа над боевым генералом и предприятием, которое способно выпускать военные корабли

7 июля, 2021 среда
16:32

В Украине происходит реинкарнация режима Януковича с его главными признаками: правовой нигилизм, произвол правоохранительных органов, заказные дела и неправосудные решения

Об этом заявил секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов. Он отметил, что преследование боевого генерала Павловского и руководителя ОАО "Завод "Кузня на Рыбальском" подрывают обороноспособность государства, пишет пресс-служба партии" ЕС ".

"В настоящее время в Печерском суде происходит заказанная властью, действующей Зе-командой, действующим президентом расправа над боевым генералом Игорем Павловским и руководителем оборонно-промышленного предприятия Валерием Шандрой", - заявил Турчинов.

Он отметил, что генерал Павловский в 2014 году возглавлял оборону Мариуполя и сделал все, чтобы защитить стратегическое для Украины город.

"Находясь на должности заместителя министра обороны, он работал над тем, чтобы наша армия, наши Вооруженные силы получали новую военную технику, новое оружие. Делал это честно и профессионально", - отмечает Турчинов.

"Если говорить об оборонном предприятие "Кузня на Рыбальском", то, пожалуй, это одно из последних предприятий, которое еще способно в Украине выпускать боевые корабли, боевые катера для ВМС нашей страны. В 2014-2015 году были заблокированы все поставки любого военного оборудования, военной техники, оружия в нашу страну. И мы вынуждены были рассчитывать исключительно на собственные силы. Именно тогда "Кузня на Рыбальском" смогла организовать производство бронированых артиллерийских катеров, которые стали известны всему миру, прорываясь под огнем РФ через Керченский пролив. Сейчас предприятия и военных пытаются обвинить в том, что они организовали выпуск десантных катеров", - говорит Александр Турчинов.

Он отметил, что сейчас эти катера проходят испытания в Министерстве обороны.

"И когда президент Зеленский выступал в Одессе, то он фотографировался именно на фоне этой военной техники. К большому сожалению, вместо того, чтобы ускорить их испытания, чтобы взять их на вооружение, создается искусственное дело, и в результате мы видим опять пустой и грязный пиар. Мы видим на фоне традиционного для этой власти срыва Государственного оборонного заказа, когда уже полгода прошло и опять не подписываются и не проплачиваются контракты на производство оружия, военной техники - и на этом фоне обвиняют людей, которые пытались реализовать конкретные задачи по укреплению нашей обороны", - констатирует Александр Турчинов.

"Я не удивляюсь, что срываются оборонные заказы. Потому что когда такие абсурдные дела открываются против тех, кто выполняет свои обязанности, - чиновники, те же генералы просто боятся подписывать соглашения, понимая что в любое время они могут быть брошены за решетку", - отмечает Турчинов.

"Абсурдность этого дела, его заказанность подтверждает и факт залога. 440 млн гривен для каждого. Такой залог выдвигается генералу Павловскому, который живет в съемной квартире в Киеве. Не на государственной даче, как действующие руководители, а в съемной квартире, ему предъявляют залог в 440 млн, который попадает в 10-ку крупнейших залогов", - подчеркнул Турчинов.

"Заговор - это когда предают свою страну, когда разоблачают спецоперацию и фактически дают возможность остаться на свободе боевикам-"вагнеровцам", уничтожавшим украинцев. Заговор - это когда запрещают нашим военным защищать свою страну и реагировать на военные провокации российских наемников. Заговор - это когда разоружают нашу страну. А то, в чем обвиняют Павловского и Шандру, это не заговор, это надлежащее выполнение служебных обязанностей", - резюмирует Александр Турчинов.

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