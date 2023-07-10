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Александр Третяк и фракция "ЕС" требуют отчета о 400 млн грн нецелевых расходов со стороны Ривненской ОВА, власти отвечают атакой на мэра: заявление партии

10 июля, 2023 понедельник
17:29
Новости

Решение суда об отстранении от должности Ривненского городского головы Александра Третяка – еще один шаг в наступлении на местное самоуправление. И такой шаг категорически несовместим с потребностью во внутреннем единстве, необходимом для победы над внешним врагом

Об этом пишет сайт партии "ЕС".

"Особенно некстати и опасно это выглядит накануне Вильнюсского саммита НАТО и в ожидании начала переговоров о вступлении в ЕС. В обеих структурах недвусмысленно требуют от Украины как кандидата соответствия демократическим стандартам этих важных международных структур. Кстати, атака на Третяка произошла во время его важной международной командировки, чтобы вопреки закону рассмотреть дело без его участия.

Случай Третяка не единичный. Сегодня мы видим направленную атаку на местное самоуправление и дискредитацию мэров городов. Власти по заказному делу «зачистили» популярного в Чернигове городского голову Владислава Атрошенко, не останавливаются атаки на столичного городского голову Виталия Кличко. Теперь из местного самоуправления пытаются выбить городского голову Ривне Александра Третяка.

В основе этого не 45 тысяч инкриминируемой ему якобы незаконной премии председателю исполкома, а 400 миллионов гривен, которые изъяли из местного самоуправления якобы на благородную цель укрепления обороноспособности, а с легкой и нечистой руки председателя Ривненской ОВА спустили на цели, далекие от помощи армии, – прокурорам , полиции и другим тыловым структурам

Из-за того, что мэр и фракция «ЕС» в горсовете Ривне требуют отчета об использовании этих средств, власти организовали заказное дело по надуманной причине.

Обращаемся в Ассоциацию городов Украины с призывом немедленно отреагировать на произвол и очередную атаку на мэров, а в Ривненском городском совете требуем создать комиссию по расследованию нецелевого использования средств со стороны ОВА. Верим, что апелляция отменит позорное решение суда первой инстанции", - говорится в заявлении.

  • Городского голову Ривне Александра Третяка суд признал виновным в совершении коррупционного административного правонарушения – он не имеет права занимать должность один год. Сам мэр Ривне на своей фейсбук-странице написал , что считает судебный процесс "издевательством над правосудием". Он отметил, что будет подавать апелляцию.
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