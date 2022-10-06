Алек Болдвин достиг мирового соглашения с семьей Галины Гатчинс
Подробные условия соглашения не разглашаются, но стало известно, что муж Галины Гатчинс станет исполнительным продюсером фильма "Раст"
Об этом сообщает BBC.
Актер Алек Болдвин достиг мирового соглашения с семьей украинской оператора Галины Гатчинс, которую застрелил из реквизитного оружия на съемочной площадке фильма "Раст".
Съемки фильма "Раст" продолжатся в январе следующего года, а Мэтью, вдовец Галины Гатчинс, станет исполнительным продюсером фильма. Конкретные условия мирового соглашения, которое еще предстоит утвердить суду, не разглашаются.
В судебном иске, поданном в частности против Болдвина и продюсеров, речь шла о нарушении отраслевых стандартов.
В своем заявлении Мэтью Гатчинс сказал, что к новым съемкам будут привлечены "все главные участники", и это станет способом отдать дань последней работе его покойной супруги.
"Я не заинтересован во взаимных обвинениях или приписывании вины", – заявил мужчина покойной. – Мы все считаем, что смерть Галины стала ужасным несчастным случаем”.
- На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" в 2021 году Алек Болдвин ранил из огнестрельного оружия оператора Галину Гатчинс. Спасти его не удалось.
- Позже актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета и не понимает, как боевой патрон мог попасть на съемочную площадку.
- Семья оператора Галины Гатчинс подала иск против актера Алека Болдвина.
- В сентябре 2022 года в прокуратуре сообщили , что могут выдвинуть Болдвину обвинение в убийстве Галины Гатчинс, произошедшем на съемочной площадке.
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