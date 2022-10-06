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Алек Болдвин достиг мирового соглашения с семьей Галины Гатчинс

6 октября, 2022 четверг
02:20
Шоу-бізнес Галина Гатчинс

Подробные условия соглашения не разглашаются, но стало известно, что муж Галины Гатчинс станет исполнительным продюсером фильма "Раст"

Об этом сообщает BBC.
Актер Алек Болдвин достиг мирового соглашения с семьей украинской оператора Галины Гатчинс, которую застрелил из реквизитного оружия на съемочной площадке фильма "Раст".

Съемки фильма "Раст" продолжатся в январе следующего года, а Мэтью, вдовец Галины Гатчинс, станет исполнительным продюсером фильма. Конкретные условия мирового соглашения, которое еще предстоит утвердить суду, не разглашаются.

В судебном иске, поданном в частности против Болдвина и продюсеров, речь шла о нарушении отраслевых стандартов.

В своем заявлении Мэтью Гатчинс сказал, что к новым съемкам будут привлечены "все главные участники", и это станет способом отдать дань последней работе его покойной супруги.
"Я не заинтересован во взаимных обвинениях или приписывании вины", – заявил мужчина покойной. – Мы все считаем, что смерть Галины стала ужасным несчастным случаем”.

  • На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" в 2021 году Алек Болдвин ранил из огнестрельного оружия оператора Галину Гатчинс. Спасти его не удалось.
  • Позже актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета и не понимает, как боевой патрон мог попасть на съемочную площадку.
  • Семья оператора Галины Гатчинс подала иск против актера Алека Болдвина.
  • В сентябре 2022 года в прокуратуре сообщили , что могут выдвинуть Болдвину обвинение в убийстве Галины Гатчинс, произошедшем на съемочной площадке.

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