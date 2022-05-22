Албания закупила для обороны комплексы Javelin

Об этом сообщает Балканский обозреватель .

"Албания будет оснащена новыми противотанковыми ракетами типа Javelin. Это оружие, как современное, так и эффективное, радиусом до 4 км, является лишь одним из этапов текущего процесса модернизации Вооруженных сил Албании благодаря поддержке и сотрудничеству со стратегическими союзниками, США", - сказал Пелеши .

Компания-производитель Lockheed Martin сообщила, что армия США недавно заключила с совместным предприятием два контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью $309 млн.

Эти контракты включают более 1300 универсальных противотанковых и многоцелевых управляемых ракетных систем Javelin. Финансирование происходит за счет недавнего Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины и заказах для нескольких международных заказчиков, включая Норвегию, Албанию, Латвию и Таиланд.