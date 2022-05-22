Албания закупила для обороны комплексы Javelin
Министр обороны Албании Нико Пелеши сообщил, что страна приобрела противотанковые ракеты Javelin для укрепления обороны
Об этом сообщает Балканский обозреватель .
"Албания будет оснащена новыми противотанковыми ракетами типа Javelin. Это оружие, как современное, так и эффективное, радиусом до 4 км, является лишь одним из этапов текущего процесса модернизации Вооруженных сил Албании благодаря поддержке и сотрудничеству со стратегическими союзниками, США", - сказал Пелеши .
Компания-производитель Lockheed Martin сообщила, что армия США недавно заключила с совместным предприятием два контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью $309 млн.
Эти контракты включают более 1300 универсальных противотанковых и многоцелевых управляемых ракетных систем Javelin. Финансирование происходит за счет недавнего Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины и заказах для нескольких международных заказчиков, включая Норвегию, Албанию, Латвию и Таиланд.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.14
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное