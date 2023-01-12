Об этом в твиттер заявила министр иностранных дел Олта Джачка по случаю 30-летия дипломатических отношений между Украиной и Албанией.

"И Албания, и Украина входят в семью свободных демократических государств, будущее обеих стран - в евроатлантической семье. По случаю 30-й годовщины (дипломатических отношений, - ред.) рада объявить, что Албания повысит уровень дипломатического представительства в Киеве и откроет посольство в Украине", - написала министерша.

В заявлении она отметила, что обе страны прошли путь от тирании к демократиям свободного мира и отметила героическую борьбу украинцев за сохранение обретенной свободы.

"При нынешних обстоятельствах мы рады поддерживать Украину как настоящие друзья на правильной стороне истории", - отметила Олта Джачка.

Отметим, что посольство Украины в Албании начало работу в середине 2020 года, послом стал Владимир Шкуров. Тогда же объявляли об ожидаемом открытии посольства Албании в Украине, но, очевидно, вопрос отложился.

Напомним, Албания постоянно поддерживает Украину на международной арене и оказывает финансовую помощь стране. В начале августа правительство Албании приняло решение о передаче Украине грантовых средств в размере 1 млн евро.

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