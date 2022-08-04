Албания предоставила Украине гранты в размере 1 млн евро
Правительство Албании приняло решение о передаче Украине грантовых средств в размере 1 млн евро
Об этом сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что Министерство финансов Украины в сотрудничестве с посольством Украины в Албании обеспечило поступление помощи на счета Государственной казначейской службы.
"Поддержка наших международных партнеров ускоряет победу Украины. Мы благодарны правительству Албании за помощь нашему государству в условиях полномасштабного вторжения РФ. Данные средства укрепят устойчивость финансовой системы Украины", – сказал министр финансов Сергей Марченко.
Денежные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.
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