Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что Министерство финансов Украины в сотрудничестве с посольством Украины в Албании обеспечило поступление помощи на счета Государственной казначейской службы.

"Поддержка наших международных партнеров ускоряет победу Украины. Мы благодарны правительству Албании за помощь нашему государству в условиях полномасштабного вторжения РФ. Данные средства укрепят устойчивость финансовой системы Украины", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

Денежные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.