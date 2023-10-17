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Албания открыла для Украины рынок молочной продукции

17 октября, 2023 вторник
13:57
Экономика

Министерство сельского хозяйства и развития Албании утвердило форму международного ветеринарного сертификата, который Госпродслужба Украины подготовила в сотрудничестве с МИДом для экспорта молочных продуктов, прошедших термическую обработку

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей .

На официальном вебпортале Госпродпотребслужбы опубликована форма международного сертификата для экспорта украинских молочных продуктов.

Для того чтобы экспортировать пищевые продукты, оператор рынка должен подать запрос на внеплановый ветеринарный контроль за требованиями страны назначения в главные управления Госпродпотребслужбы в регионах и Киеве, а также в ее межрегиональные филиалы на государственной границе, где есть продукты.

К обращению оператора рынка прилагается:

  • копия внешнеэкономического договора/контракта;
  • копии документов, удостоверяющих наличие специальных требований, установленных компетентным органом страны назначения груза (при наличии);
  • копии других документов, удостоверяющих характеристики груза пищевых продуктов и транспортного средства (при наличии - инвойс, CMR, товарнотранспортная спецификация пищевого продукта).

Соответствующий территориальный орган выдает международный сертификат в рабочий день после получения обращения оператора рынка.

В настоящее время экспортировать в Албанию можно продукты трех видов: птицу, мясные полуфабрикаты и прошедшие термическую обработку молочные продукты для питания.

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