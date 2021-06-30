Албания открыла дело против двух россиян за шпионаж во время учений НАТО

Об этом сообщает "Балканский обозреватель" со ссылкой на албанскую службу Euronews .



Албания подозревает в шпионаже двух граждан России, которые находились в стране во время международных военных учений Defender Europe 21. Прокуратура Тираны открыла дела по подозрению в незаконном сборе и передаче информации против россиян Георгия Буданова и Владислава Черкасова.



Буданов приехал в Албанию 1 марта 2021 года. Он представился бизнесменом, который заинтересован в инвестициях в город Влера. Но позже у албанских стражей порядка возникли подозрения относительно цели его пребывания в стране во время проведения в Албании, в том числе на побережье, учений Defender Europe 21. 10 мая россиянин был депортирован пограничной полицией.



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Второй российский гражданин, Черкасов, въехал в Албанию 12 мая. Стало известно, что он заявил, что его пунктом назначения является город Дуррес в то время, когда там проводились учения Defender Europe 21. Этот факт вызвал сомнения в истинной цели прибытия россиянина в Албанию.



После проверки вещей Черкасова был выявлен дрон, который ему не позволили ввезти. В течение трех дней своего пребывания в Албании (в Тиране и Дурресе) россиянин находился под постоянным наблюдением, и сведения обо всех его передвижениях и о лицах, с которыми он встречался, были переданы следствию.

Многонациональные военные учения Defender Europe 21 ( "Защитник Европы 21") проходили на теитории 16 стран. Учения на нескольких локациях в Албании продолжались с 1 мая по 14 июня.