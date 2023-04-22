Об этом идет речь на сайте посольства Албании в РФ.

"В соответствии с изменениями Совета министров Республики Албания от 20.04.2023 года в постановление № 858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан российской федерации (ежегодно с 1 мая по 30 сентября)", – говорится в сообщении.

В посольстве Албании отметили, что для посещения страны россиянам необходимо будет оформить визу в соответствии с целью поездки.

Правительство Албании продлило до сентября этого года срок действия защиты украинских беженцев, вынужденно выехавших из Украины в результате развязанной Россией войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Албания приняла сотни украинских женщин и детей, преимущественно в Дурресе, крупнейшем прибрежном городе страны.