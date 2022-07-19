Албания и Северная Македония открыли переговоры о вступлении в ЕС
19 июля Албания и Северная Македония открыли переговоры о вступлении в ЕС
Об этом сообщает Европейская правда, сообщает Эспрессо ТВ.
19 июля в Брюссель с тем, чтобы открыть переговоры о вступлении в ЕС, приехали премьер Албании Эди Рама и глава правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски.
"Вы проявили терпение, видение и лидерство. И вы неоднократно доказывали свою преданность европейским ценностям, как друзья и надежные партнеры. Мы все выигрываем, когда однажды мы поприветствуем Албанию и Северную Македонию в ЕС", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
В своем Twitter, Димитар Ковачевски в частности на этот счет написал: "Мы открываем новые перспективы для государства и граждан и медленно, но уверенно входим в большую европейскую семью". Северная Македония начала эти переговоры после 17 лет.
- Открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года. Вступления в Евросоюз необходимо будет ждать не менее 7 лет
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