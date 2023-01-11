Об этом говорится в заявлении саудовцев в twitter .

В клубе отметили, что информация о том, что клуб заплатит Роналду 200 млн евро за то, что он станет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение чемпионата мира-2030 по футболу, не соответствует действительности.

"Аль-Насср" хотел бы объяснить, что, вопреки новостям, контракт Криштиану Роналду с клубом не предусматривает обязательств по каким-либо заявкам на чемпионат мира. Его основное внимание сосредоточено на "Аль-Нассре" и работе с товарищами по команде, чтобы помочь клубу добиться успеха", - заявили в клубе.

Среди прочих Саудовская Аравия будет конкурировать за право провести ЧМ-2030 с Португалией, которая подала совместную заявку на проведение турнира с Испанией и Украиной.

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