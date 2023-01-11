"Аль-Насср" отреагировал на информацию о 200 млн евро для Роналду за поддержку заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030
"Аль-Насср" опроверг информацию о том, что португальский футболист Криштиану Роналду получит 200 млн евро за поддержку заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030
Об этом говорится в заявлении саудовцев в twitter .
В клубе отметили, что информация о том, что клуб заплатит Роналду 200 млн евро за то, что он станет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение чемпионата мира-2030 по футболу, не соответствует действительности.
"Аль-Насср" хотел бы объяснить, что, вопреки новостям, контракт Криштиану Роналду с клубом не предусматривает обязательств по каким-либо заявкам на чемпионат мира. Его основное внимание сосредоточено на "Аль-Нассре" и работе с товарищами по команде, чтобы помочь клубу добиться успеха", - заявили в клубе.
Среди прочих Саудовская Аравия будет конкурировать за право провести ЧМ-2030 с Португалией, которая подала совместную заявку на проведение турнира с Испанией и Украиной.
- 5 октября 2022 года было объявлено, что Украина подает вместе с Испанией и Португалией совместную заявку на проведение финальной части чемпионата мира-2030.
- 30 декабря 2022 Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Нассру".
- 10 января агентство AFP сообщило, что Криштиану Роналду получит от "Аль-Нассра" 200 млн евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2022.
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