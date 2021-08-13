"Аль-Каида", вероятно, вернется, - министр обороны Британии
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил об угрозе возвращения "Аль-Каиды"
Об этом сообщает РБК-Украина с посииланням на Sky News .
"Я точно чувствую обеспокоенность тем, что государства, которые не состоялись, являются благодатной почвой для людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется", - сказал Уоллес.
CNN со ссылкой на источники в Минобороны США информировало, что американские военные опасаются восстановления позиций "Аль-Каиды" в Афганистане.
Вывод войск США и НАТО из страны создаст вакуум, который, вероятно, предоставит "Аль-Каиде" и другим террористам возможность реорганизации.
Аль-Каида - международная террористическая суннитская джихадистская организация. Основанная в Афганистане для борьбы с советским вторжением. После вывода советских войск из Афганистана "Аль-Каида" сосредоточилась на США как "империи зла", западном мире с его образом жизни, его культурой и всех его сторонников в исламских странах. Организация ставит перед собой цель создания "Великого исламского халифата". На счету организации - планирование и осуществление целого ряда крупных террористических актов, в том числе терактов 11 сентября 2001 года в США.
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