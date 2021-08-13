"Аль-Каида", вероятно, вернется, - министр обороны Британии

Об этом сообщает РБК-Украина с посииланням на Sky News .



"Я точно чувствую обеспокоенность тем, что государства, которые не состоялись, являются благодатной почвой для людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется", - сказал Уоллес.



CNN со ссылкой на источники в Минобороны США информировало, что американские военные опасаются восстановления позиций "Аль-Каиды" в Афганистане.

Вывод войск США и НАТО из страны создаст вакуум, который, вероятно, предоставит "Аль-Каиде" и другим террористам возможность реорганизации.

Аль-Каида - международная террористическая суннитская джихадистская организация. Основанная в Афганистане для борьбы с советским вторжением. После вывода советских войск из Афганистана "Аль-Каида" сосредоточилась на США как "империи зла", западном мире с его образом жизни, его культурой и всех его сторонников в исламских странах. Организация ставит перед собой цель создания "Великого исламского халифата". На счету организации - планирование и осуществление целого ряда крупных террористических актов, в том числе терактов 11 сентября 2001 года в США.

Напомним, 6 июля военные США покинули авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.

24 июля президент США Джо Байден пообещал оказать Афганистану $ 3,3 млрд на поддержку сил безопасности

8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов. Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа с Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном

10 августа в ЕС заявили, что талибы контролируют 65% Афганистана

По состоянию на 12 августа сообщается, что талибы контролируют 10 из 34 региональных центров страны . Бои правительства и боевиков "Талибана" ведутся за ключевые города севера и юга страны - Мазари-Шариф и Кандагар.

"Талибан" заявил о захвате города Кандагар - второй по величине в Афганистане.

Талибы захватили город Герат в Афганистане