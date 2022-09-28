Об этом Йенс Столтенберг написал в собственном твиттере.

"Обсудили диверсии на газопроводе "Северный поток" с министром обороны нашего уважаемого союзника Дании. Обсудили вопросы защиты критической инфраструктуры в странах НАТО", - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления .

27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море является результатом умышленных действий.

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