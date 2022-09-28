"Акты саботажа": генсек НАТО Столтенберг прокомментировал аварии на "Северных потоках"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море
Об этом Йенс Столтенберг написал в собственном твиттере.
"Обсудили диверсии на газопроводе "Северный поток" с министром обороны нашего уважаемого союзника Дании. Обсудили вопросы защиты критической инфраструктуры в странах НАТО", - говорится в сообщении.
- В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления .
- 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
- 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море является результатом умышленных действий.
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