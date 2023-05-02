Мотивация – создание виртуальной ЧВК "Птица-Тройка".

За характером каждого из семи русских военнослужащих стоит один из семи смертных грехов. И вот через разговоры и сложные коррупционные сделки с этими военкомами наш новоявленный Чичиков рассказывает реальную историю современной России, подробно расписывая каждый грех (гордыню, жадность, сладострастие, зависть, прожорливость, гнев, лень) с помощью каких-то реальных историй. С межнациональными и межрелигиозными столкновениями, заградотрядами, мобильными крематориями, воем баб, похоронками, кладбищами и другими мелочами смерти.

Наш Чичиков – посланный ГУРом и лично генералом Будановым агент Николай Гоголь, просто тупо собиравший информацию об этих кретинах. И она, эта информация, в результате никому не требовалась

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В конце фильма выясняется, что наш Чичиков – сосланный ГУРом и лично генералом Будановым агент Николай Гоголь, просто тупо собиравший информацию об этих кретинах. И она, эта информация, в результате никому не требовалась. Как и каждое самое окончательное и истинное знание.

Ибо когда мы рассказываем что-то о России, главное – не результат, а процесс. Потому второй серии фильма не будет.

По сюжету агент Гоголь возвращается в Украину, в Нежин, где организует агрофирму и до конца жизни будет выращивать огурцы. И до правнуков доживет. А не так, как тот, настоящий.

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Об авторе. Андрей Бондар, писатель.

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