Актуальный сюжет гоголевских "Мертвых душ"
Современный русский Чичиков ездит по русским военкоматам и скупает у военкомов мертвые души погибших на русско-украинской войне солдат и офицеров
Мотивация – создание виртуальной ЧВК "Птица-Тройка".
За характером каждого из семи русских военнослужащих стоит один из семи смертных грехов. И вот через разговоры и сложные коррупционные сделки с этими военкомами наш новоявленный Чичиков рассказывает реальную историю современной России, подробно расписывая каждый грех (гордыню, жадность, сладострастие, зависть, прожорливость, гнев, лень) с помощью каких-то реальных историй. С межнациональными и межрелигиозными столкновениями, заградотрядами, мобильными крематориями, воем баб, похоронками, кладбищами и другими мелочами смерти.
Наш Чичиков – посланный ГУРом и лично генералом Будановым агент Николай Гоголь, просто тупо собиравший информацию об этих кретинах. И она, эта информация, в результате никому не требовалась
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В конце фильма выясняется, что наш Чичиков – сосланный ГУРом и лично генералом Будановым агент Николай Гоголь, просто тупо собиравший информацию об этих кретинах. И она, эта информация, в результате никому не требовалась. Как и каждое самое окончательное и истинное знание.
Ибо когда мы рассказываем что-то о России, главное – не результат, а процесс. Потому второй серии фильма не будет.
По сюжету агент Гоголь возвращается в Украину, в Нежин, где организует агрофирму и до конца жизни будет выращивать огурцы. И до правнуков доживет. А не так, как тот, настоящий.
Об авторе. Андрей Бондар, писатель.
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