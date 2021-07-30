Акция в защиту ЛГБТ-сообщества: в Киеве полиция составила 12 админпротоколов после столкновений на Банковой
В Киеве на 12 правонарушителей порядка составлены административные протоколы во время массовых мероприятий в Киеве возле здания Офиса президента, где состоялся музыкальный протест в защиту ЛГБТ-сообщества
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Сначала протоколы составили против двух парней, которые "агрессивно себя вели, провоцировали правоохранителей и других участников митинга на конфликт".
Позже составили админпротоколы еще против 10. Всего 4 протокола по статьям "мелкое хулиганство", а 8 - "злостное неповиновение требованию полицейского".
В полиции рассказали, что люди "совершали словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан", а на замечания правоохранителей не реагировали.
Отмечается, что по статье "мелкое хулиганство" ребятам грозит до 15 суток ареста.
- Полиция задержала двух человек, которые спровоцировали конфликт с применением слезоточивого газа у здания Офиса президента, где состоялся прайд в защиту прав ЛГБТ-сообщества.
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