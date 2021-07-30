Акция в защиту ЛГБТ-сообщества: в Киеве полиция составила 12 админпротоколов после столкновений на Банковой

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сначала протоколы составили против двух парней, которые "агрессивно себя вели, провоцировали правоохранителей и других участников митинга на конфликт".

Позже составили админпротоколы еще против 10. Всего 4 протокола по статьям "мелкое хулиганство", а 8 - "злостное неповиновение требованию полицейского".

В полиции рассказали, что люди "совершали словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан", а на замечания правоохранителей не реагировали.

Отмечается, что по статье "мелкое хулиганство" ребятам грозит до 15 суток ареста.