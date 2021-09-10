Акция протеста "Остановить капитуляцию" под ОПУ: еще троим участникам объявили о подозрении
Правоохранители объявили подозрение еще трем участникам столкновений под Офисом президента, которые произошли 14 августа
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева .
"Еще трем лицам сообщено о подозрении за совершение хулиганских действий на Банковой 14 августа", - говорится в сообщении.
Так, в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, полиция сообщила о подозрении еще трем лицам.
Среди них два уроженца Днепропетровской области, 1991 и 2000 года рождения, а также 34-летний житель Одессы.
Следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
Расследование столкновений под ОП продолжается. Правоохранители продолжают устанавливать других участников акции.
- Как известно, 14 августа в Киеве произошли столкновения на акции "Стоп капитуляция" под Офисом президента. Полиция открыла уголовное производство после столкновений на Банковой. Во время столкновений с митингующими пострадали восемь правоохранителей.
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