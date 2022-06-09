Акционеры Twitter решат голосованием в конце июля, продавать ли компанию Маску

Об этом сообщает Reuters.

Главный юрист Twitter Виджая Гадде сообщила на собрании сотрудников, что компания ожидает возможного голосования акционеров по соглашению с Маском в конце июля или начале августа.

Отмечается, что во время внутренней встречи топ-менеджеры компании заявили, что Twitter работает над улучшением защиты от фейковых аккаунтов и аккаунтов, которые распространяют криптовалютный спам.

25 апреля было объявлено, что Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд.

14 мая Илон Маск решил приостановить соглашение по покупке социальной сети из-за проверки количества фейковых аккаунтов. Поэтому юристы компании Twitter обвинили миллиардера Илона Маска в нарушении соглашения о покупке социальной сети.

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