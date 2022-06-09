Акционеры Twitter решат голосованием в конце июля, продавать ли компанию Маску
Вопрос о продаже Twitter Илону Маску решат голосованием акционеров компании, которое проведут в конце июля или начале августа
Об этом сообщает Reuters.
Главный юрист Twitter Виджая Гадде сообщила на собрании сотрудников, что компания ожидает возможного голосования акционеров по соглашению с Маском в конце июля или начале августа.
Отмечается, что во время внутренней встречи топ-менеджеры компании заявили, что Twitter работает над улучшением защиты от фейковых аккаунтов и аккаунтов, которые распространяют криптовалютный спам.
- 25 апреля было объявлено, что Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд.
- 14 мая Илон Маск решил приостановить соглашение по покупке социальной сети из-за проверки количества фейковых аккаунтов. Поэтому юристы компании Twitter обвинили миллиардера Илона Маска в нарушении соглашения о покупке социальной сети.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.01
Покупка 34.01Продажа 34.93
-
EUR
Покупка 35.88Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное