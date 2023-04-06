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Акционеры ЧАО "АвтоКрАЗ" обратились к послам стран Большой семерки и другим руководителям международных институтов

6 апреля, 2023 четверг
15:28
Экономика

Акционеры частного акционерного общества "АвтоКрАЗ" обратились с открытым письмом к послам стран Большой семерки с целью привлечения внимания к факту незаконного отчуждения (фактической экспроприации) их предприятия в пользу государства

Об этом пишут "Украинские новости" .

Аналогичные письма были также направлены Министрам финансов стран Большой семерки, Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, Директору-распорядителю Международного валютного фонда (МВФ) госпоже Кристалине Георгиевой, Президенту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) госпоже Одиль Рено-Бассо и вице-президенту Европейской комиссии и Комиссару Европейского Союза (ЕС) по торговле господину Валдису Домбровскису.

В письме отмечается, что Акционеры ЧАО "АвтоКрАЗ" не понимают, на каком основании и, главное, с какой целью забрали (экспроприировали) их собственность и чем руководствовалось правительство при принятии такого неэффективного и некомпетентного решения. Ведь для того чтобы завод работал на пользу государства, не нужно отбирать акции. Все, что нужно – это разместить государственные заказы на необходимую продукцию, обеспечить необходимое финансирование при соответствующих гарантиях и дать возможность работать специалистам ЧАО "АвтоКрАЗ" – людям, которые не будут экспериментировать с производством в столь трудное для страны время, а хорошо знают свое дело и приложат все усилия для победы. Акционеры предприятия в свою очередь подчеркнули, что сделают все, чтобы в течение войны и после ее окончания завод работал эффективным образом.

Авторы письма отмечают, что решение этого сложного вопроса в правовом поле возможно только благодаря большому публичному резонансу и привлечению широкого круга участников всех уровней и просят сделать все возможное, чтобы единственный национальный производитель автомобилей специального и военного назначения продолжил свою работу, остался важной частью украинской экономики и обороны, работники предприятия имели рабочие места, а бюджеты всех уровней продолжали получать налоговые поступления.

В течение многих лет ЧАО "АвтоКрАЗ" успешно поставляло свою продукцию для обеспечения потребностей Министерства обороны Украины и военных ведомств многих других стран мира. О надежности и мощи КрАЗов и о том, как они спасали жизнь воинов, помогали выстоять и эффективно выполнять боевые задания на предприятие поступали и поступают множество благодарных отзывов. Продукция ЧАО "АвтоКрАЗ" является неотъемлемой частью военной мощи нашей страны: в частности, на шасси КрАЗа функционирует единственный отечественный ракетный комплекс "Нептун", благодаря которому удалось уничтожить флагман Черноморского флота ВМФ России “Москва”, и украинская колесная самоходная гаубица "Богда" , с помощью которой удалось вернуть остров Змеиный, что неоднократно подчеркивалось украинскими военными.

За свою многолетнюю историю завод осуществлял поставки продукции для нужд Министерства обороны Украины, выполнял ряд заказов. Последний заказ для Вооруженных Сил Украины был передан в январе 2022 года. Но в дальнейшем новые оборонные заказы и финансирование этих заказов предприятие так и не получило. Более того, до 24 февраля 2022 года в заказах, которые могло бы выполнять ЧАО "АвтоКрАЗ", правительство отдавало предпочтение производителю страны – пособника агрессора ОАО "Минский автомобильный завод", который вообще не является производителем автотехники в понимании военных и автомобилям других производителей, в частности, Tatra, которые очевидно намного дороже продукции КрАЗа, продаются в иностранной, а не украинской валюте и во многих случаях не подходят для удовлетворения потребностей военных, как это произошло с ракетным комплексом "Нептун". Отсутствие государственного заказа и его финансирование и невозможность выполнять работу для иностранных партнеров в этот тяжелый для Украины период поставили ЧАО "АвтоКрАЗ" в тяжелое финансовое положение.

Акціонери ПрАТ "АвтоКрАЗ"

Акционеры АвтоКрАЗа боятся, что любительские, некомпетентные и непрофессиональные назначения от имени государства приведут к полному уничтожению их собственности, как это произошло со многими государственными предприятиями за 30 лет независимости Украины и в последнее время. И что под видом изъятия имущества в условиях правового режима военного времени у владельцев ЧАО "АвтоКрАЗ" фактически отнимают (экспроприируют) их законную собственность без каких-либо объяснений.

После более чем трех месяцев с момента принудительного отчуждения акций государство назначило руководящие органы компании, среди которых нет ни одного специалиста в области тяжелого автомобилестроения, имеющего опыт производства грузовых автомобилей для гражданского и военного использования, и которому могли бы доверять в профессиональном плане акционеры, партнеры и коллектив предприятия. После более чем трех месяцев с момента экспроприации имущества законных собственников предприятие не работает, не получило ни одного заказа и средств на их выполнение. Пока неизвестна дальнейшая судьба их собственности и имущества, а также самого предприятия, однако уже выяснилось, что новоназначенное руководство наносит ущерб предприятию и акционерам, распродавая по убыточной цене остатки произведенной до экспроприации/национализации продукции.

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