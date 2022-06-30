Об этом сообщает Экономическая Правда со ссылкой на официальное заявление российского банка.



Отмечается, что 21 мая 2022 года правительство РФ поручило российскому минфину не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на простые и привилегированные акции Сбербанка.



Позже наблюдательный совет банка рекомендовал не выплачивать дивиденды и не распределять чистую прибыль. Также, как сообщает Экономическая правда, Центробанк рекомендовал банкам до конца 2022 года не выплачивать дивиденды и бонусы.



Таким образом, акции Сбербанка начали стремительное падение сразу после этого и снизились почти на 7%, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи.

Напомним, согласно шестому пакету санкций против России, крупнейший банк Российской Федерации Сбербанк был отключен от системы SWIFT

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