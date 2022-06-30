Акции Сбербанка упали на 7% после отказа учреждения платить дивиденды
Акционеры подсанкционного Сбербанка поддержали рекомендацию наблюдательного совета не выплачивать дивиденды по итогам прошлого 2021 года. Последний раз такое событие произошло в 2000 году
Об этом сообщает Экономическая Правда со ссылкой на официальное заявление российского банка.
Отмечается, что 21 мая 2022 года правительство РФ поручило российскому минфину не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на простые и привилегированные акции Сбербанка.
Позже наблюдательный совет банка рекомендовал не выплачивать дивиденды и не распределять чистую прибыль. Также, как сообщает Экономическая правда, Центробанк рекомендовал банкам до конца 2022 года не выплачивать дивиденды и бонусы.
Таким образом, акции Сбербанка начали стремительное падение сразу после этого и снизились почти на 7%, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи.
- Напомним, согласно шестому пакету санкций против России, крупнейший банк Российской Федерации Сбербанк был отключен от системы SWIFT
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