Об этом сообщает IRNA .

Заместитель генерального директора Департамента по правам человека МИД Ирана осудил акты сожжения и повреждения Корана в Швеции и Дании. В МИДе отмечают, что правительства этих стран несут полную ответственность за серьезные последствия.

В ведомстве предостерегли от повторения подобных действий и призвали представителей Швеции и Дании соблюдать международные обязательства, основанные на статьях 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах.

В то же время, напомнив позиции своих стран по осуждению любого образа Корана, официальные лица Швеции и Дании заявили, что правительства стран "полнены решимости предотвратить подобные действия путем внесения изменений в свои внутренние законы".

Что известно о сожжении Корана в Швеции и Дании

21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Паладан сжег Коран. Посему визит шведского министра обороны Пала Джонсона в Анкару отменили после того, а МИД Турции призвал расследовать инцидент. 28 июня, в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам, власти Швеции снова дали разрешение на проведение демонстрации, во время которой у мечети в Стокгольме сожгли копию Корана. Впоследствии шведский премьер-министр Ульф Кристерссон осудил сожжение Корана и принес извинения мусульманам.

Уже 25 января стало известно, что Коран в Швеции сожгли при содействии журналиста ультраправого СМИ Exakt24 - дочерней компании Russia Today - Чанга Фрика. В то же время министр иностранных дел Финляндии намекнул, что Россия может быть причастна к протесту с сожжением Корана, который грозит сорвать вступление Швеции в НАТО.

Впоследствии полиция Хельсинки рассказала, что предотвратила сжигание Корана на акции протеста в финской столице. А главная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении политика Расмуса Палудана и представителя правого движения Эдвина Вагенсвельда, уничтожавших копии Корана в Швеции, Нидерландах и Дании.

1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО, пока там возможны акции по сожжению священной для мусульман книги Корана. В Швеции подчеркнули, что религиозные вопросы не являются частью условий о вступлении в Североатлантический альянс, подписанных Швецией совместно с Турцией и Финляндией.

5 мая шведская прокуратура заочно арестовала крайнего правого активиста Расмуса Паладана из-за акций сожжения Корана в странах Северной Европы.

2 июля стало известно, что Иран не будет отправлять нового посла в Швецию в знак протеста против сожжения Корана у мечети в Стокгольме. Впоследствии также в администрации талибов заявили, что прекращают всю деятельность Швеции в стране из-за антитурецкой акции 21 января в Стокгольме, на которой сожгли Коран.

Позже полиция Стокгольма заявила, что дала разрешение на акцию протеста мужчине, который намерен сжечь Библию и Тору у посольства Израиля в Швеции. После этого протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде, силой захватили его и подожгли в знак протеста против сожжения Корана, также отсылают посла.

21 июля в Стокгольме во время санкционированной акции у посольства Ирака двое мужчин растоптали Коран, после чего попытались его поджечь.

25 июля стало известно, что в Дании протестующие сожгли Коран у посольств Египта и Турции. Однако власти Дании осудили поджоги как "провокационные и позорные действия", но заявили, что не имеют полномочий запрещать ненасильственные демонстрации. Министр иностранных дел утверждает, что "провел конструктивный телефонный разговор" с министром иностранных дел Ирака.

Впоследствии премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что "чрезвычайно обеспокоен" последствиями, которые могут вызвать события, связанные со сжиганием Корана. Тогда же шведская полиция объявила о проведении спецмер национального уровня из-за ухудшения ситуации с безопасностью и повышения риска терактов.