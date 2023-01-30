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Акции Raiffeisen Bank International упали на 6% после украинских санкций в отношении его российской "дочки"

30 января, 2023 понедельник
18:22
Экономика

Стоимость акций банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в понедельник, 30 января, снизилась на 6% на фоне введения Украиной санкций против лизинговой компании, принадлежащей российской дочери RBI

Об этом сообщает издание Austria Presse Agentur (APA).

"На фондовом рынке инвесторы были недовольны санкциями, введенными Украиной. Ранним утром стоимость акции снизилась примерно на 6% и составила 15,96 евро", - говорится в сообщении.

Справка. 28 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении в действие решения СНБО о введении санкций против юридических и физических лиц, используемых РФ для перевозки по железной дороге военной техники и солдат. Под ограничительные меры попали 185 компаний и лиц, в том числе зарегистрированное ООО "Райффайзен-Лизинг", являющееся 100% дочерней компанией "Райффайзенбанка Россия".

  • 10 января стало известно, что в Национальном банке Украины считают недопустимым, что часть международных банков на одиннадцатом месяце войны не приняла окончательные решения о выходе с российского рынка.

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