Об этом сообщает издание Austria Presse Agentur (APA).

"На фондовом рынке инвесторы были недовольны санкциями, введенными Украиной. Ранним утром стоимость акции снизилась примерно на 6% и составила 15,96 евро", - говорится в сообщении.

Справка. 28 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении в действие решения СНБО о введении санкций против юридических и физических лиц, используемых РФ для перевозки по железной дороге военной техники и солдат. Под ограничительные меры попали 185 компаний и лиц, в том числе зарегистрированное ООО "Райффайзен-Лизинг", являющееся 100% дочерней компанией "Райффайзенбанка Россия".

10 января стало известно, что в Национальном банке Украины считают недопустимым, что часть международных банков на одиннадцатом месяце войны не приняла окончательные решения о выходе с российского рынка.

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