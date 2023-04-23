Акции против пенсионной реформы: энергетики планируют обесточить Каннский кинофестиваль
Объединение французских энергетиков пообещало президенту страны Эмманюэлю Макрону 100 дней "гнева и акций протестов" на фоне пенсионной реформы
Об этом пишет BFM TV .
Отмечается, что акция "гнева и протестов" стала ответом государственным "100 дням примирения" после принятия пенсионной реформы: профсоюзы и бастующие энергетики угрожают обесточить Каннский кинофестиваль, Гран-при "Формулы-1" в Монако, теннисный турнир Roland Garros в Авиньоне.
"Макрон обещал, что за 100 дней успокоит нас. Мы же обещаем ему 100 дней гнева и акций протеста. Мы совсем не смирились. В мае делайте, что хотите! Каннский кинофестиваль, Гран-прив Монако, Roland Garros, фестиваль в Авиньоне могут пройти в темноте", - говорится в заявлении профсоюза.
- Напомним, на понедельник, 24 апреля, в аэропорту Берлин-Бранденбург профсоюз Verdi запланировал забастовку: она начнется в 03:30 утра по местному времени и завершится в полночь
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