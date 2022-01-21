Акции Netflix упали на 20%: компания прогнозирует слабый рост числа подписчиков
Сервис Netflix сообщил рост подписчиков в первом квартале 2022 года почти втрое ниже ожиданий аналитиков - акции компании упали на 19%
Об этом сообщает WSJ.
Как известно, в последнем квартале 2021 года подписало 8,3 млн новых пользователей.
По прогнозам платформы, она должна была добавить 8,5 млн подписчиков. По данным FactSet, консенсус-прогноз аналитиков по Уолл-стрит составил 8,3 млн подписчиков.
А в первом квартале 2022 года компания планирует прибавить 2,5 млн подписчиков (год назад компания прибавила 4 млн платных пользователей за этот же период).
Кроме того, по оценкам StreetAccount, аналитики ожидали 6,93 млн подписчиков в первом квартале 2022 года.
Рост будет сдерживать влияние пандемии COVID и проблемы восстановления экономики в разных странах мира.
С начала 2022 года акции Netflix упали почти на 16%.
"Рост подписчиков Netflix замедлился после взрывного роста в 2020 году на фоне пандемии, заставившей людей проводить большую часть своего времени дома", - пишет газета.
Ожидается, что большая часть роста Netflix в 2022 году будет приходиться на международных зрителей, а для привлечения новой аудитории Netflix будет больше тратиться на эти рынки.
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