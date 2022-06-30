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Акции Газпрома рухнули почти на треть

30 июня, 2022 четверг
11:58
Экономика Газпром

Акции российского газового монополиста упали более чем на 30%

Об этом свидетельствуют данные московской биржи.

По данным биржи, акции упали до 207 рублей за штуку.

Это следствие решения собрания акционеров не платить дивиденды, деньги пойдут на налоги.

Заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов заявил, что компания "вынуждена выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Ранее предлагалось за 2021 год выплатить по 52,53 рубля на акцию (или около 1 доллара по официальному курсу). Всего планировалось выплатить 1,244 трлн рублей дивидендов.

Справочно. Уставной капитал Газпрома – 23,674 млрд обыкновенных акций. Кремль контролирует более 50% акций компании.

  • 23 июня оператор ГТС Украины заявил, что в июне Россия почти вдвое сократила поставки газа в Европу.
  • 14 июня российская энергетическая компания объявила , что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток - 1" на 40%. 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.
  • Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил , что решение Газпрома сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток - 1" является политическим.
  • Также 15 июня Eni SpA сообщила , что Газпром проинформировал итальянский энергетический гигант о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.
  • 15 июня Газпром уменьшает поставки газа также во Францию и Австрию

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2022, четверг
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