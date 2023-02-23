Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний. Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке", - говорится в сообщении.

Также арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

"Среди них – киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые жена Медведчука использовала для ведения подрывной деятельности против Украины. Именно они основали фирму по законам РФ, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму, а также платила "налоги" в российский бюджет", - отметили в спецслужбе.

Общая стоимость арестованных активов превышает 5,6 млрд грн.