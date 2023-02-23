Акции, дома, авто: суд арестовал имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн
Суд наложил арест на активы и имущество экс-телеведущей Оксаны Марченко, супруги экс-нардепа Виктора Медведчука, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний. Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке", - говорится в сообщении.
Также арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.
"Среди них – киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые жена Медведчука использовала для ведения подрывной деятельности против Украины. Именно они основали фирму по законам РФ, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму, а также платила "налоги" в российский бюджет", - отметили в спецслужбе.
Общая стоимость арестованных активов превышает 5,6 млрд грн.
- 7 февраля стало известно, что компании супруги Медведчука Марченко финансировали росгвардию и российское МВД в Крыму. Ей объявили подозрение по ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). По этой же статье сообщено о подозрении и топ-менеджеру "Укркапитала" и "Спорт-Тура". Злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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