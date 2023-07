На таких темах акцентируют международные издания на утро 6 июля.

Россияне атаковали Львов, это первая столь масштабная атака на тыловой город

Российские ракеты убили по меньшей мере четырех человек и повредили десятки домов во Львове в результате самой смертоносной атаки на западноукраинский город, который из-за своей удаленности от линии фронта почти не пострадал от худших последствий войны, пишет The Washington Post. Четверо погибших и десятки раненых. О других локациях ударов

Президент Владимир Зеленский пообещал дать ответ на российскую атаку, добавив, что она будет "сильной". "Это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения", - цитирует издание львовского городского голову Андрея Садового.

Львов расположен близко к границе с Польшей, отмечают в WP, и был привычной остановкой для волонтеров, направляющихся на передовую с момента полномасштабного вторжения России в прошлом году.

Аналогичными сообщениями с самого утра взорвались и остальные крупные западные медиа, в частности The New York times, BBC, The Guardian и другие.

Фото: Андрей Садовый

Контрнаступление ВСУ будет происходить медленно в условиях ожидания западного оружия

The Washington Post акцентирует внимание на заявлении Владимира Зеленского, который сказал, что предупредил США и другие западные страны, что контрнаступление будет происходить тем медленнее, чем больше времени понадобится союзникам, чтобы доставить необходимое обещанное оружие и боеприпасы. Он подчеркнул, что Украина хотела начать военную кампанию раньше, но нужно было дождаться передового вооружения.

Между тем генерал Милли отмечает: "Медленное продвижение очень сознательно". Он также добавил, что тот факт, что долгожданное наступление на оккупированную Россией территорию продвигается не так быстро, как прогнозировали многие эксперты, его не удивил.

"Это будет очень долго, и это будет очень, очень кроваво, и никто не должен питать никаких иллюзий по этому поводу, – говорит генерал Милли. – Украинские солдаты наступают через минные поля и окопы, и это буквально борьба за их жизнь. Да, конечно, все идет немного медленно, но это часть природы войны.

Вместе с тем Gazeta Wyborcza пишет о том, что украинцы довольны результатами контрнаступления в последние дни, сообщая, что ВСУ нанесли россиянам значительные потери технических и личных. Эксперты американского Института изучения войны (ISW) сравнивают нынешнюю кампанию больше с боями вокруг Херсона. Там, как они напоминают, украинская армия дежурила "фазы относительно внезапного наступления с длительными периодами подготовки, бои были сосредоточены на уничтожении российских сил и ограниченных территориальных достижений, которые в конце концов сделали российские позиции на западном берегу реки неустойчивыми".

Фото: Генштаб ВСУ