Об этом она заявила в интервью журналистке Алине Доротюк, вышедшей на ее YouTube-канале.

Актриса Сопонару и журналистка Доротюк обсудили тему хэйта, которому подверглись украинцы, которые после начала полномасштабной войны России выехали из Украины и не возвращаются. В ходе диалога журналистка спросила: "Где Олег Винник?".

"Он где-то пропал, говорят, что он болен. Ну, если болен, то, конечно, пусть лечится. Но если нет – это страшно", - сказала Сопонару.

В ответ Алина Доротюк допустила, что украинцы певцу этого не простят.

"Его здесь все так любили! Ну как так? Я не верю в то, что он просто где-то спрятался. Наверное, что-то случилось с ним. Я не верю, что он может быть таким непорядочным", - добавила актриса.

В июне фронтмен группы "Друга рика" Валерий Харчишин предположил, что Винник может находиться в Германии.

Вопрос, где находится певец, интересовались и Маша Ефросинина и Оля Полякова, и Иван Леньо из группы Kozak System.

12 июля адвокат Винника подтвердила, что певец покинул Украину. Причиной переезда артиста в Германию, где он жил последние 20 лет, назвала его проблемы со здоровьем. Она также отметила, что Винник помогает ВСУ, но не афиширует это.

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