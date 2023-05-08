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Актриса Барбра Стрейзанд пожертвовала $240 тыс. на медицинскую помощь Украины

8 мая, 2023 понедельник
16:17
Здоровье

Американская вокалистка, композитор, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд пожертвовала на медицинскую помощь 240 тысяч долларов

Об этом информирует UNITED24.

На саммите по случаю годовщины UNITED24 "Медицинская помощь"координатор платформы Ярослава Гресь передала министру здравоохранения Виктору Ляшко чек от посла UNITED24 Барбры Стрейзанд.

Сообщается, что актриса постоянно поддерживает медицину Украины.

Помогают напрямую в сборе средств также послы: группа Imagine Dragons, американский актер Лиев Шрайбер, астронавт Скотт Келли, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина и Андрей Шевченко.

Денежные средства поступают на специальный счет Национального банка Украины, закрепленный за Министерством здравоохранения.

Поддержать украинских медиков .

  • Напомним, 22 сентября 2022 года американская вокалистка, композитор, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд стала послом инициативы UNITED24.
  • Министерство здравоохранения Украины совместно с Всемирным банком закупило современные системы внутрикостного сосудистого доступа в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".
  • Владимир Зеленский 10 апреля встретился с британским предпринимателем Ричардом Бренсоном, который стал послом United24, и обсудил с ним восстановление и разминирование Украины. После встречи бизнесмен-миллиардер Бренсон призвал Запад усилить поддержку Украины.
  • За 11 месяцев неравнодушные со всего мира пожертвовали в поддержку медицинской сферы Украины более 1,3 млрд гривен через платформу United24.
  • В общей сложности к платформе United24 за 11 месяцев работы присоединились люди со всего мира, сейчас сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 305 миллионов долларов.
  • За 12 месяцев работы инициативы United24 по поддержке здравоохранения Украины люди из 110 стран мира задонатили почти 1,4 миллиарда гривен.
Мир
Медицина
США
помощь Украине
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