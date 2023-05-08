Об этом информирует UNITED24.

На саммите по случаю годовщины UNITED24 "Медицинская помощь"координатор платформы Ярослава Гресь передала министру здравоохранения Виктору Ляшко чек от посла UNITED24 Барбры Стрейзанд.

Сообщается, что актриса постоянно поддерживает медицину Украины.

Помогают напрямую в сборе средств также послы: группа Imagine Dragons, американский актер Лиев Шрайбер, астронавт Скотт Келли, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина и Андрей Шевченко.

Денежные средства поступают на специальный счет Национального банка Украины, закрепленный за Министерством здравоохранения.

Поддержать украинских медиков .