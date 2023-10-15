Актриса американского фильма ужасов "Кэрри" Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года

Об этом сообщает BBC .

Американская актриса Пайпер Лори, наиболее известная по ролям в фильмах "Хастлер" и "Кэрри", умерла в возрасте 91 года, сообщил ее менеджер. Трехкратная номинантка на премию "Оскар" скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе.

Ее описывали как "превосходный талант и замечательного человека". Однако таланты Пайпер Лори не ограничивались актерством – она сделала 15-летний перерыв в актерской карьере, чтобы принять участие в кампании в поддержку движения за гражданские права.

Она была номинирована на "Оскар" за первый фильм, в котором снялась по возвращении – "Кэрри".

Лори также снималась в многочисленных телесериалах, среди которых "Мэтлок", "Убийство, которое она написала", и сыграла мать героя Джорджа Клуни в сериале "Скорая помощь".

Справка: Розетта Джейкобс родилась в Детройте, штат Мичиган, в семье родителей русского и польского происхождения.

В возрасте 17 лет она подписала договор со студией Universal, получив договор и новое имя: Пайпер Лори.

Однако Лори разочаровалась в актерской индустрии и в том, что ей приходилось играть одни и те же роли, и разорвала свой голливудский контракт, переехав в Нью-Йорк, чтобы искать другие роли.

Позже она отошла от профессии на 15-летний перерыв и сосредоточила свое внимание на движении гражданских прав и войны во Вьетнаме.

В это время она также вышла замуж за кинокритика Джо Моргенштерна и родила дочь.