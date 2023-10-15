Актриса американского фильма ужасов "Кэрри" Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года
В возрасте 91 года скончалась американская актриса Пайпер Лори, наиболее известная по своим ролям в фильмах "Хастлер" и "Кэрри". Она была трехкратной номинанткой на престижную премию "Оскар"
Об этом сообщает BBC .
Американская актриса Пайпер Лори, наиболее известная по ролям в фильмах "Хастлер" и "Кэрри", умерла в возрасте 91 года, сообщил ее менеджер. Трехкратная номинантка на премию "Оскар" скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе.
Ее описывали как "превосходный талант и замечательного человека". Однако таланты Пайпер Лори не ограничивались актерством – она сделала 15-летний перерыв в актерской карьере, чтобы принять участие в кампании в поддержку движения за гражданские права.
Она была номинирована на "Оскар" за первый фильм, в котором снялась по возвращении – "Кэрри".
Лори также снималась в многочисленных телесериалах, среди которых "Мэтлок", "Убийство, которое она написала", и сыграла мать героя Джорджа Клуни в сериале "Скорая помощь".
Справка: Розетта Джейкобс родилась в Детройте, штат Мичиган, в семье родителей русского и польского происхождения.
В возрасте 17 лет она подписала договор со студией Universal, получив договор и новое имя: Пайпер Лори.
Однако Лори разочаровалась в актерской индустрии и в том, что ей приходилось играть одни и те же роли, и разорвала свой голливудский контракт, переехав в Нью-Йорк, чтобы искать другие роли.
Позже она отошла от профессии на 15-летний перерыв и сосредоточила свое внимание на движении гражданских прав и войны во Вьетнаме.
В это время она также вышла замуж за кинокритика Джо Моргенштерна и родила дочь.
-
Накануне в возрасте 80 лет скончалась одна из известнейших американских поэтесс и эссеисток, лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий Луиза Глик.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное