Активы Януковича, Курченко, Лебедева и Дерипаски в Украине повторно заблокировали на 10 лет: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины
Этим указом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
Согласно решению, СНБО поддержал внесенные Кабмином предложения и применил санкции к Сергею Курченко, Павлу Лебедеву, Виктору Януковичу и Олегу Дерипаске. Их активы в Украине заблокировали на 10 лет.
Как указано в приложении к решению, санкции введены за действия, создающие реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, нарушающие права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводящие к оккупации территории, экспроприации или ограничению права собственности, нанесению имущественных потерь, созданию препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод, причастность (связь) и/или содействие террористической деятельности"), в том числе после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины".
Министерству иностранных дел Украины поручили проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
- 10 сентября Кабинет Министров предложил Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против экс-президента Виктора Януковича, олигарха, владельца футбольного клуба "Металлист" Сергея Курченко, экс-министра обороны Павла Лебедева и российского олигарха Олега Дерипаски. Правительство предложило повторно заблокировать их активы в Украине на 10 лет.
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