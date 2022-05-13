"Активы связанных с РФ компаний должны перейти государству": Шмыгаль анонсировал передачу Нафтогазу 172 заправок Glusco
Более 170 заправок компании Glusco, связываемой с подозреваемым в госизмене нардепом Виктором Медведчуком, передали в управление Нафтогаза
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", - сказал Денис Шмыгаль.
Компания "Glusco" принадлежит подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку.
Передача заправочных станций состоялась благодаря решению суда по передаче активов России и связанным с ней компаний Украине.
- Напомним, СНБО постановил национализировать дочерние компании российских Сбербанка и ВЕБ.РФ. Также будут изыматься финансовые активы в виде средств на накопительном и корреспондентском счетах, облигаций внутренних государственных ссуд, депозитных сертификатов Нацбанка.
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