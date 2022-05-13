Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", - сказал Денис Шмыгаль.



Компания "Glusco" принадлежит подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку.



Передача заправочных станций состоялась благодаря решению суда по передаче активов России и связанным с ней компаний Украине.

Напомним, СНБО постановил национализировать дочерние компании российских Сбербанка и ВЕБ.РФ. Также будут изыматься финансовые активы в виде средств на накопительном и корреспондентском счетах, облигаций внутренних государственных ссуд, депозитных сертификатов Нацбанка.