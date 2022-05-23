Об этом президент Украины сообщил на Всемирном экономическом форуме.

Выступая на Давосском форуме, Зеленский заявил о необходимости находить и конфисковывать российские активы. После чего передавать замороженное имущество специальный фонд, из которого все граждане, пострадавшие от войны, смогут получить компенсацию.

"Конечно, это не просто. Но после этого точно не останется мотивации у разных агрессоров делать то, что сделала Россия и продолжает это делать. Если агрессор теряет все, то это точно лишает мотивации", - заявил президент.