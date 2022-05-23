Активы РФ следует найти и конфисковать в фонд компенсаций пострадавшим от войны, - Зеленский на Давосском форуме
Владимир Зеленский убежден о необходимости конфискации российских активов и о передаче их в фонды финансовой помощи пострадавшим
Об этом президент Украины сообщил на Всемирном экономическом форуме.
Выступая на Давосском форуме, Зеленский заявил о необходимости находить и конфисковывать российские активы. После чего передавать замороженное имущество специальный фонд, из которого все граждане, пострадавшие от войны, смогут получить компенсацию.
"Конечно, это не просто. Но после этого точно не останется мотивации у разных агрессоров делать то, что сделала Россия и продолжает это делать. Если агрессор теряет все, то это точно лишает мотивации", - заявил президент.
- Напомним, 23 мая Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддерживающих агрессию РФ
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