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"Активы, к сожалению, не дорожают": председатель наблюдательного совета Прозорро. Продажи о возобновлении крупной приватизации

11 мая, 2023 четверг
18:11
Экономика

Если еще несколько лет ждать благоприятного времени для возобновления крупной приватизации, то цена государственных объектов может оказаться ниже, чем сейчас

Об этом "Еспресо" рассказал председатель наблюдательного совета Прозорро.Продажи Илья Михайлов.

"Целесообразность проведения большой приватизации во время войны – это вопрос государственной политики. Безусловно, есть риски с точки зрения спроса с учетом текущей ситуации. Но если государство будет понимать, что есть инвесторы, которые готовы вкладывать средства, развивать, то, наверное, это тоже будет частью управленческих решений", – говорит Илья Михайлов.

Напомним, ранее глава ФГИУ Рустем Умеров заявил, что крупную приватизацию в Украине могут разблокировать уже в этом году. Речь идет о продаже таких гигантов, как Центрэнерго, Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат. Такое заявление сразу вызвало волну дискуссий о том, реально ли выгодно продать такие объекты во время войны.

"Я всегда говорю о том, что активы у нас, к сожалению, не дорожают. Они, наоборот, дешевеют, – говорит Илья Михайлов. – Можно ожидать благоприятной конъюнктуры еще пять или десять лет. Неизвестно, когда она наступит и в чем будет ее благоприятность. И на момент, когда все скажут, да, вот теперь пора, - цена за этот актив может оказаться на удивление ниже, чем сейчас. И вообще, что с этим активом будет за это время?".

  • Приватизацию в Украине возобновили в сентябре прошлого года, но с незначительными изменениями в процедуре. С этого времени до начала мая этого года приватизировались имущества на 2,3 млрд грн.
  • В январе 2023 г. в Украине впервые в истории успешно приватизировали морской порт. Речь идет об "Усть-Дунайске" в Одесской области, который приобрели за 201 млн гривен.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что большинство госпредприятий в 2023-м перейдут в Фонд государственного имущества, после чего они могут быть приватизированы.
  • Илья Михайлов также прогнозирует, что подготовка к продаже конфискованных российских активов может занять еще несколько месяцев, поскольку в мире до сих пор не было аналогичных практик.
Украина
ProZorro.Продажі
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