Об этом "Еспресо" рассказал председатель наблюдательного совета Прозорро.Продажи Илья Михайлов.

"Целесообразность проведения большой приватизации во время войны – это вопрос государственной политики. Безусловно, есть риски с точки зрения спроса с учетом текущей ситуации. Но если государство будет понимать, что есть инвесторы, которые готовы вкладывать средства, развивать, то, наверное, это тоже будет частью управленческих решений", – говорит Илья Михайлов.

Напомним, ранее глава ФГИУ Рустем Умеров заявил, что крупную приватизацию в Украине могут разблокировать уже в этом году. Речь идет о продаже таких гигантов, как Центрэнерго, Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат. Такое заявление сразу вызвало волну дискуссий о том, реально ли выгодно продать такие объекты во время войны.

"Я всегда говорю о том, что активы у нас, к сожалению, не дорожают. Они, наоборот, дешевеют, – говорит Илья Михайлов. – Можно ожидать благоприятной конъюнктуры еще пять или десять лет. Неизвестно, когда она наступит и в чем будет ее благоприятность. И на момент, когда все скажут, да, вот теперь пора, - цена за этот актив может оказаться на удивление ниже, чем сейчас. И вообще, что с этим активом будет за это время?".