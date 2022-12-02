Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

"То, что враг будет обстреливать Херсон, мы прогнозировали и ожидали. Сейчас мы понимаем, что оттеснение (русской, - ред.) артиллерии с левого берега Днепра, от Олешек, Новой Каховки, которое осуществляют за счет нашей артиллерии, со временем минимизирует обстрелы Херсона. Надо активнее проводить артиллерийскую работу на этих участках, но понимаем, что количество артиллерии у нас не безгранично и есть приоритетные участки, в частности Бахмут, который нужно отбить у противника, Авдеевка, Марьинка. То количество аритиллерии, которое сегодня передано, большое, но недостаточное для нужд ВСУ", - отметил он.

Сергей Згурец считает, что ВСУ будет перебрасывать часть артиллерии или выполнять задачи на разных участках за счет усиления ею то одного, то другого направления фронта. В связи с этим заявления Запада о предоставлении Украине больше артиллерии, даже старой, актуальны.

1 декабря россияне обстреляли Херсон, Качкаровку, Республиканец, Матросовку, Токаревку и Антоновку.

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