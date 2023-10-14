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Активный критик помощи Украины и Байдена: Республиканцы определились с новым кандидатом на должность спикера палаты представителей

14 октября, 2023 суббота
01:48
Мир

Члены Республиканской партии США избрали конгрессмена Джима Джордана кандидатом на должность спикера палаты представителей

Об этом сообщает Bloomberg.

Джордан, поддерживаемый бывшим президентом США Дональдом Трампом, победил представителя Джорджии Остина Скотта. Его кандидатуру передадут на рассмотрение в полный состав Палаты представителей.

Для того чтобы быть избранным на должность спикера необходимо набрать не менее 217 голосов, то есть большинство.

Утверждается, что конгрессмен Джима Джордана является давним критиком американской помощи Украине. Также он возглавляет усилия по импичменту президента США Джо Байдена.

Его обвиняют в активном участии в попытках Трампа упразднить результаты выборов в 2020 году. Следовательно, экспрезидент был официально обвинен в сговоре с целью обмана США, фальсификации свидетельских показаний и заговоре против прав американских граждан.

  • 30 сентября спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил , что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун. В конце концов так его и проголосовали.
  • 4 октября палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса США.
  • 11 октября кандидатом на должность спикера палаты представителей США от республиканской партии стал Стив Скализ. По итогам тайного голосования 113 голосов отдали за Стива Скализа и 99 – за Джима Джордана. 13 октября он внезапно отказался от своей кандидатуры из-за разногласий с однопартийцами.

США
помощь Украине
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