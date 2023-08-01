Об этом сообщает ScienceAlert.

Ученые сравнили мозговую ткань двух групп 12-недельных мышей, опыт которых начался с шестинедельного возраста. Одна группа жила в стандартных клетках, в которых не было никаких особенностей или интересных занятий, только еда, вода и материалы для гнездования. В то же время другая группа провела время своей жизни в больших клетках с игрушками, туннелями, пластиковыми трубками, сформированными в лабиринты, дополнительным материалом для гнездования и маленькими домиками.

"Результаты значительно превзошли наши ожидания. Можно сказать, что нейроны мышей из обогащенной среды были гораздо более взаимосвязаны, чем выращенные. в типичном жилье", - сказал нейробиолог и биомедицинский инженер из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний Гайдер Амин.

Исследователи рассматривали ткань головного мозга с помощью комплементарного нейрочипа с 4096 электродами, чтобы зафиксировать активацию тысяч нейронов одновременно. Ученым удалось измерить связь между всем гиппокампом и внешним слоем мозга, управляющим большим количеством когнитивных процессов, которые они сгруппировали в шесть взаимосвязанных гипокампально-кортикальных областей.



"Независимо от того, какой параметр мы рассматривали, более разнообразный жизненный опыт мышей буквально усиливал связи в нейронных сетях. Эти выводы свидетельствуют о том, что активная и разнообразная жизнь формирует мозг на совершенно новой основе", — отмечает немецкий нейробиолог.

Конечно, такие результаты были замечены в мозге мышей, а не людей, однако изучение всего гиппокампа дает ученым более широкое представление о функциональной связи.

Ученые считают, что картографирование и понимание того, как опыт изменяет связь в мозге, может помочь найти механизмы, вызывающие дисфункцию мозга, и определить новые цели для более эффективного лечения в будущем. Их исследования могут заложить основу для протезов, имитирующих функции мозга для восстановления и улучшения памяти, потерянной из-за старения или болезни.