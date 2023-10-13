Активные боевые действия на Авдеевском направлении могут идти месяцы, - главред Defense Express Катков

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас речь не идет о том, что на Авдеевском направлении активные боевые действия завершатся очень быстро. Мы всегда должны понимать, что любая российская операция будет длится долго. Стоит вспомнить недавние события в Угледаре. Оккупанты штурмовали этот город месяцами. Там они так же бросали колонны бронетехники, которые выжигались украинской армией. И как мы сейчас видим, Угледар находится под контролем Украины", - пояснил Катков.

По мнению эксперта, все указывает на то, что россияне готовы к продолжительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

"Следует рассчитывать, что активные боевые действия на Авдеевском направлении будут идти долго. Поскольку россияне до сих пор имеют преимущество в количестве бронетехники, артиллерии и не считаются с потерями. Поэтому все это указывает на то, что их наступательная операция на Авдеевском направлении будет длиться долгое время. В частности, не несколько дней и даже несколько недель", - добавил он.

Что известно о русском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степового и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.

12 октября эксперты Институт изучения войны (ISW) назвали подлинные причины наступления россиян на Авдеевку.

Виталий Барабаш также отметил, что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.