Активное наступление россиян на Луганщине и Донетчине остановилось, - командир подразделения "Стугна" Линько
Наступление россиян на Донбассе почти остановилось из-за уничтожения складов обеспечения
Об этом в эфире Еспресо рассказал командир подразделения "Стугна" Дмитрий Линько.
"На фронте чувствуется присутствие высокоточных артсистем, которыми мы поражаем большое количество складов. Активное наступление российских войск и в Донецкой, и в Луганской области фактически остановилось, потому что тот темп, который они применяли до этого - использовались десятки тысяч снарядов ежедневно - он у них приостановился. В этом есть заслуга наших артиллеристов, уничтожающих склады боеприпасов", - сказал он.
По его словам, для того чтобы такой темп постоянно держать, россиянам нужно сотни вагонов и машин ежедневно направлять к линии фронта.
"Чтобы сделать дальнейший перелом, нужно больше артсистем, еще большее присутствие танков, чтобы идти в контрнаступление, бронетехника, больше боеприпасов. Тогда мы можем говорить о реальном контрнаступлении, по тем направлениям, где это возможно. В первую очередь, южное направление - Херсонская, Запорожская область, где враг держит очень широкую линию фронта и там где он не имеет закрепленных позиций", - подытожил Линько.
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